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انتداب المعمل الجنائي في حريق ورش نجارة خلف مديرية أمن القاهرة

الخميس، 07 يونيو 2018 09:02 م
انتداب المعمل الجنائي في حريق ورش نجارة خلف مديرية أمن القاهرة حريق - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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انتدبت نيابة الدرب الأحمر الجزئية بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، خبراء المعمل الجنائي لفحص حريق شب في ورش للنجارة والتنجيد خلف مديرية أمن القاهرة، لبيان سبب الحريق، وإعداد تقرير فني حول بداية نشوب الحريق وسببه ونهايته، والعوامل التي ساعدت على الاشتعال. 
 
وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه. 

و تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق نشب في ورش للنجارة والتنجيد خلف مديرية أمن القاهرة.
 
وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق هائل في ورش للنجارة والتنجيد خلف مبنى مديرية أمن القاهرة، وعلى الفور تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء لإخماده.
 
تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


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