اليوم.. 1200 متسابق يشاركون فى مسابقة تحفيظ القرآن بالقاهرة

ماجد تمراز

تبدأ اليوم، فعاليات المسابقة الدينية لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء الجمعيات الأهلية، تحت رعاية المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، بحضور اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، ومحمد سيد مدير تضامن القاهرة، وعز الدين فرغل، رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية.

وأكد محمد سيد، مدير تضامن القاهرة، أن المتشركين فى المسابقة وصل عددهم إلى 1200 متسابق، مشيرا إلى أن لجنة من علماء إدارة حفظ القرآن الكريم بمديرية أوقاف القاهرة هى التى ستشرف على المسابقة.

وأضاف مدير التضامن، أنه سيتم تكريم الفائزين فى احتفالية كبرى بديوان محافظة القاهرة، وسيتم تقديم جوائز مالية، مقدمة من الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية.