الموندو: 2018 عام النساء فى الولايات المتحدة الأمريكية

كتبت فاطمة شوقى

قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية إن الحظ يعود مجددا للنساء فى الولايات المتحدة الأمريكية فى الانتخابات التمهيدية المقررة فى نوفمبر، حيث إن ثلث المرشحين من النساء، وأبرزهم ستاسى أبرامز، التى فازت بترشيح الحزب الديمقراطى لمنصب حاكم ولاية جورجيا التى يهيمن عليها الجمهوريون، وتتجه لتكون أول حاكم أمريكى أفريقى للولايات المتحدة الأمريكية.

وتواجه أبرامز، وهى القائدة السابقة للأقلية فى الجمعية العامة لجورجيا، منافسة صعبة فى ولاية فاز فيها دونالد ترامب فى العام 2016 بفارق 5 نقاط.

وفى وقت سابق من هذا الشهر، فازت 27 امرأة من بين 43 امرأة ترشحن لعضوية الكونجرس، وهى نسبة نجاح بلغت 63%.

وشملت المنافسات الانتخابية فى جورجيا، وأماكن أخرى، قائمة من المرشحات، حيث هزمت "ليزى بانيل فلتشر" وهى محامية شركات، و"لورا موسر" وهى ناشطة تقدمية، بينما تفوقت "لوبى فالديز" رئيسة شرطة مقاطعة لاتينا على رجل الأعمال "أندرو وايت" لتصبح مرشحة الحزب الديمقراطى لمنصب الحاكم، فى الدائرة السابعة فى ولاية تكساس.

ولقيت مقاطعة تكساس السابعة فى الكونجرس اهتماما خاصا بسبب قرار لجنة الحملة الانتخابية التابعة للكونجرس بإصدار مذكرة معارضة للسيدة "موسر" التى شعرت لجنة العمل السياسية بالقلق من احتمالية عدم فوزها فى انتخابات عامة فى تكساس.

وفى ولاية كنتاكى، فازت الطيارة البحرية المتقاعدة"إيمى ماكجراث" بالترشيح الديمقراطى لتمثيل مقاطعة الولاية السادسة فى الكونجرس، بفوزها على "جيم جراى" عمدة مدينة ليكسينجتون السابق.

وكان الظهور القوى للمرشحات الإناث رمزا لتطور الموسم التمهيدى لعام 2018 حتى الآن، والذى شهد زيادة كبيرة فى عدد المرشحات الجدد.

وقالت الصحيفة فى تقرير لها نشرته اليوم الخميس على موقعها الإلكترونى إن قبل عام ونصف خسرت اول امرأة فى التاريخ تتمتع بفرص حقيقية للفوز برئاسة الولايات المتحدة الامريكية، وهى هيلارى كلينتون التى حققت بالفعل 43% من أصوات النساء البيض ، فى حين فاز دونالد ترامب رغم عدم امتلاكه أى خبرة سياسية من أى نوع.

وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تنقسم سياسيا فقط بل وفقا للعقيدة الدينية او العرق او ايديولوجية الناخب، وأيضا وفقا لجنس المرشح، وتتأخر الولايات المتحدة كثيرا عن البلدات الآخرى من حيث المساواة بين الجنسين، وتحتل المرتبة ال 49 فى العالم فى ذلك وفقا لدراسة للمنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس.

وأوضحت الصحيفة فى تقريرها أنه منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض، أصبح وجود المرأة فى الحياة العامة عاملا فى النضال السياسى.

وأضافت الصحيفة أنه من اللافت للنظر أيضا بعيدا عن الحياة السياسية أن النساء القلائل اللاتى يتولن مسئولية الشركات الأمريكية الكبيرة يحصلن على رواتب جيدة ، ففى إدارة 500 شركة بلغ متوسط المرتب للنساء 11.6 مليون يورو ، أى 17.6% أكثر من الرجال الذين يشغلون نفس المناصب، فقد ارتفع راتب المرأة بنسبة 15.4% أى ما يقرب من 8.2% من الرجال.