المستشار حسام عبدالرحيم مستمر بوزارة العدل ويشارك بتخريج دفعات بأكاديمية ناصر

كتب إبراهيم قاسم

كشفت مصادر مسئولة بوزارة العدل، أن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، مستمر فى منصبه ويقوم بتسيير أعمال الوزارة لحين إجراء التشكيل الوزارى المرتقب، بعد أن تقدم المهندس شريف إسماعيل باستقالته وكلفه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتسيير الأعمال والاستمرار فى أداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.

وقالت المصادر، إن المستشار حسام عبد الرحيم وصل إلى مقر وزارة العدل فى الصباح الباكر وقام بالإطلاع على "البوسطة"، وقام بعد ذلك بالتوجه إلى أكاديمية ناصر العسكرية العليا للمشاركة فى احتفال القوات المسلحة بتخريج دفعات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

ورجحت المصادر بقاء المستشار حسام عبد الرحيم فى منصبه كوزير للعدل فى التشكيل الجديد للحكومة، وذلك لإنهاء الخطة التشريعية والتنفيذية التى طرحها على الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل مواكبة العصر بالتشريعات الجديدة.