القومى للمرأة يهنئ النائبة فايزة محمود لحصولها على ذهبية الجمهورية لتنس الطاولة

كتب محمود راغب

تقدم المجلس القومى للمرأة ، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه، بالتهنئة إلى النائبة «فايزة محمود» لحصولها على الميدالية الذهبية فى بطولة الجمهورية لتنس الطاولة، التى عقدت مؤخرا، فضلا عن تأهلها أيضا لبطولة العالم المقبلة.

من جانبها، أشادت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس، بهذا الإنجاز الرياضى الجديد الذى أحرزته النائبة فايزه محمود، ويُضم إلى سلسلة الإنجازات المحلية والدولية التى حققتها، كما تُضاف إلى السجل المشرف للمرأة المصرية، متمنية لها دوام التقدم والنجاح.