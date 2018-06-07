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الخميس، 07 يونيو 2018 07:09 م
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القنصل عام فى سيدنى يشهد إحياء ليالى رمضان من قبل مشايخ وزارة الأوقاف

الخميس، 07 يونيو 2018 05:50 م
القنصل عام فى سيدنى يشهد إحياء ليالى رمضان من قبل مشايخ وزارة الأوقاف ياسر عابد قنصل عام سيدنى
كتب- هاشم الفخرانى
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زار قنصل عام جمهورية مصر العربية فى سيدنى ياسر عابد بزيارة إلى بعض المساجد التى يُحيى المشايخ الموفودون من قبل وزارة الأوقاف فيها الشعائر الدينية وليالى شهر رمضان، حيث استقبله القائمون على الجمعيات التى تتبعها هذه المساجد.

 وكان من ضمنهم المركز الثقافى الإسلامى الذى يضم مسجد عمر بن الخطاب، ويعد أكبر مجمع إسلامى فى أستراليا على مساحة 5 آلاف متر مربع، ويتكون من 6 أدوار ويتسع لحوالى 7 آلاف مصلى.

وأكد القنصل العام على أن المشايخ الموفدين لهذه المساجد يقدمون صورة الإسلام الوسطية السمحة إلى المجتمع الأسترالى، كما قام قنصل عام جمهورية مصر العربية فى سيدنى بزيارة إلى المدارس التابعة للمركز الثقافى الإسلامى، والتى تضم إحداها 2700 طالب.


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