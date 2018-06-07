القبض على 8 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من القبض على 8 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كل من المتهم "محمد.ص.ع"22 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "مطواه" والمتهم "السيد.ا.م"27 عاما عاطل مقيم دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "كتر" والمتهم "رأفت.ز.م"24 عاما عاطل ومقيم أسيوط بحوزته سلاح أبيض "مطواه" والمتهم "طارق.د.ف" 22 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز فايد بحوزته سلاح أبيض "مطواة" والمتهم "محمود.ا.ع" 27 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "سكين" والمتهم "على.ال.م"25 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم اول الاسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "محمد.م.ح"24 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته سلاح ابيض "سكين" والمتهم "محمود.ع.ع"20 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة غرب بحوزته سلاح ابيض"سكين".

بمواجهتهم بما اسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.