القبض على مسجل بحوزته فرد خرطوش و5 طلقات بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالاشتراك مع وحدة مباحث مركز قويسنا بمديرية أمن المنوفية، من القبض على مسجل بحوزته فرد خرطوش و5 طلقات بدائرة المركز بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، بتمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة ‏بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز قويسنا، بناء على إذن مسبق من النيابة العامة من ضبط ‏" م .ع .ع " 59 سنه، سائق والمسجل شقى خطر ومقيم دائرة المركز.‏

وبفحص المتهم تبين العثور بحوزته على فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع و 5 طلقات من ذات العيار، ومسدس صوت معدل بالخزينة فارغة، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحيازته للمضبوطات، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وجارى العرض على النيابة لإتخاذ مايلزم من إجراءات.