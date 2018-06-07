video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 07 يونيو 2018 12:21 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

القبض على مسجل بحوزته فرد خرطوش و5 طلقات بالمنوفية

الخميس، 07 يونيو 2018 11:41 ص
القبض على مسجل بحوزته فرد خرطوش و5 طلقات بالمنوفية حبس
المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالاشتراك مع وحدة مباحث مركز قويسنا بمديرية أمن المنوفية، من القبض على مسجل بحوزته فرد خرطوش و5 طلقات بدائرة المركز بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، بتمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة ‏بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز قويسنا، بناء على إذن مسبق من النيابة العامة من ضبط ‏" م .ع .ع " 59 سنه، سائق والمسجل شقى خطر ومقيم دائرة المركز.‏

وبفحص المتهم تبين العثور بحوزته على فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع و 5 طلقات من ذات العيار، ومسدس صوت معدل بالخزينة فارغة، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحيازته للمضبوطات، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وجارى العرض على النيابة لإتخاذ مايلزم من إجراءات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 1328 مخالفة مرورية وفحص 261 شخصا فى حملات مكبرة بالمنوفية

اخبار محافظه المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مديرية أمن المنوفية

مكافحة الاسلحة

قويسنا




لا تفوتك
تقرير دولى: مصر ضمن أكبر 10 دول بها احتياطى غاز طبيعى بالمياه العميقة

تقرير دولى: مصر ضمن أكبر 10 دول بها احتياطى غاز طبيعى بالمياه العميقة

كوبر: كهربا ومروان ووردة مكاسب ودية بلجيكا.. ومستوى المدافعين "غير مرضى"

كوبر: كهربا ومروان ووردة مكاسب ودية بلجيكا.. ومستوى المدافعين "غير مرضى"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

13محطة بمحاكمة بديع و738 آخرين بـ"فض اعتصام رابعة العدوية".. تعرف عليها

13محطة بمحاكمة بديع و738 آخرين بـ"فض اعتصام رابعة العدوية".. تعرف عليها

الإحصاء: 2.5 مليون مولود فى 2017 بمعدل 26.8 طفل لكل 1000 نسمة

الإحصاء: 2.5 مليون مولود فى 2017 بمعدل 26.8 طفل لكل 1000 نسمة

روجينا تنشر فيديو ليسرا تغنى مع الأطفال 3 دقات: "منهج فى الحياة والإبداع"

روجينا تنشر فيديو ليسرا تغنى مع الأطفال 3 دقات: "منهج فى الحياة والإبداع"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة