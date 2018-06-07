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القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالشرقية

الخميس، 07 يونيو 2018 10:33 ص
القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالشرقية التشكيل العصابى
الشرقية – فتحية الديب
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، من ضبط 3 عاطلين متهمين بتكوين بتشكيل عصابى لسرقة السيارات بدائرة مركز بلبيس، وتم إخطار النيابة العامة.

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، اخطارا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات عن قيام عدد من الأفراد بتكوين تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات من المواطنين بدائرة مركز بلبيس.

 

وتمكن ضباط مباحث مركز بلبيس برئاسة الرائد نبيل غيث، ومعاونيه النقيبين أحمد حشيش، وهشام عبدالحميد، بناء على توجيهات المقدم جاسر زايد رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، والعميد عمرو عبدالرؤوف رئيس مباحث المديرية، من إعداد عدد من الأكمنة، وتم ضبط المتهمين وهم "عبدالمعبود خ" عاطل، و"عمرو أ ع" عاطل، و"عادل ع ع" عاطل، وذلك أثناء استقلالهم سيارة بدائرة مركز بلبيس، وبحوزتهم بندقية خرطوش، واعترفوا بارتكاب 3 وقائع لسرقة السيارات بدائرة المركز، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


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