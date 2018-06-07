وقال تجار ومديرو شركات في العاصمة اليمنية صنعاء لقناة (العربية) السعودية اليوم /الخميس/ إن الميليشيات الحوثية طالبتهم بدفع ضرائب العام المقبل 2019 مقدما حتى تمنحهم البطاقات الضريبية، في أحدث عمليات ابتزازها، لتعزيز إيراداتها ونهبها المستمر.

ونقلت القناة عن التجار قولهم إنه تم توقيف بطاقاتهم الضريبية حتى يدفعوا ضرائب العام المقبل، في خرق واضح للقانون الضريبي، مؤكدين أن الإجراء الحوثي غير القانوني يهدد بعدم قدرتهم على مزاولة الاستيراد، و"لم يكتف الحوثيون بمطالبتنا بالضرائب، وإنما قاموا بإرسال مسلحيهم لتهديدنا وابتزازنا، وإغلاق محلاتنا في حال رفضنا ما تم فرضه علينا".