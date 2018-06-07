العثور على جثتى اثنين من عمال التعدين بعد حادث فى شمال المكسيك

مكسيكو سيتى (رويترز)

قالت السلطات، الأربعاء، إن عمال إنقاذ عثروا على جثتى عاملين فى منجم للذهب والفضة فى شمال المكسيك، بعد أن انهار سد امتلأ بالنفايات السائلة ليجرف العمال والمعدات.

كانت السلطات ذكرت فى وقت سابق أن سبعة عمال فقدوا بعد الحادث الذى وقع يوم الاثنين، فى منجم تديره شركة مينيرا ريو تينتو وشركة بان أمريكان جولد فيلدز، وقالت أجهزة الحماية المدنية فى ولاية شيواوا بشمال البلاد إن البحث سيستمر.

وقال فابيان سوتو المتحدث باسم هيئة الحماية المدنية بالولاية إن بالإضافة إلى العمال السبعة الذين اختفوا نقل عاملان إلى المستشفى وحالتهما ليست خطيرة، وقالت السلطات إن فضلات من السد جرفت المعدات والمركبات والعمال، وقالت حكومة ولاية شيواوا فى بيان إنه تم العثور على جثة أخرى قرب الموقع عقب الحادث لكن لم يتم التعرف عليها بعد.