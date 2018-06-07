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الصين تعرض شراء منتجات أمريكية بقيمة 70 مليار دولار

الخميس، 07 يونيو 2018 08:27 ص
الصين تعرض شراء منتجات أمريكية بقيمة 70 مليار دولار الرئيس الصينى شئ جين بينج
واشنطن (أ ف ب)
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عرضت الصين زيادة وارداتها من السلع الأمريكية بحوالى 70 مليار دولار شرط أن تتخلى إدارة الرئيس دونالد ترامب عن تهديدها بفرض رسوم جمركية مشددة على 50 مليار دولار من البضائع الصينية، على ما أكد مسؤول حكومى الأربعاء.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أوردت الثلاثاء أن هذا الاقتراح عرض خلال الدورة الثالثة من المحادثات التى جرت فى نهاية الأسبوع الماضى فى بكين بين فريق من المسؤولين الصينيين الكبار برئاسة ليو هي، المستشار الاقتصادى للرئيس شى جينبينغ، ووفد أميركى بقيادة وزير التجارة ويلبور روس.

وأوضح مسؤول فى إدارة ترامب لوكالة فرانس برس الأربعاء أن المنتجات المشمولة بالعرض تضم كميات إضافية من الصويا والغاز الطبيعى والنفط الخام والفحم.

من جهة أخرى، صرح متحدث باسم وزارة التجارة الأميركية "لم يتم توقيع أى اتفاق نهائى بين الطرفين. ولا نملك فى الوقت الحاضر أى معلومات إضافية".

وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأميركية إلى الصين 130,36 مليار دولار عام 2017، وفق أرقام وزارة التجارة. وفى حال زادت الصين هذه الواردات بمقدار 70 مليار دولار فسوف تزداد القيمة الإجمالية بأكثر من 53,8%.

وتخطى العجز فى الميزان التجارى الأميركى حيال الصين للسلع وحدها 375 مليار دولار عام 2017. ويطالب البيت الأبيض بكين بخفضه بمقدار 200 مليار، وهو ما رفضته الصين حتى الآن.

وحذرت وكالة أنباء "الصين الجديدة" الرسمية الأحد خلال زيارة ويلبور روس بأنه "إذا ما فرضت الولايات المتحدة عقوبات تجارية بما فى ذلك من خلال زيادة الرسوم الجمركية، عندها ستصبح جميع نتائج المفاوضات التجارية والاقتصادية (بين الدولتين) لاغية".

وذكرت "وول ستريت جورنال" أن ليو هى أبلغ وزير التجارة بأن هذا العرض لزيادة الواردات الصينية من الولايات المتحدة سيلغى إن مضت واشنطن فى خطتها لفرض رسوم جمركية مشددة على 50 مليار دولار من البضائع الصينية.

وكشفت إدارة ترامب الأسبوع الماضى أنها تواصل العمل على وضع تدابير عقابية ضد الصين بالرغم من الهدنة التى أعلنها البلدان فى 19 أيار/مايو فى الخلاف التجارى بينهما.

 


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