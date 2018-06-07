"السلام النفسى".. موضوع خاطرة التراويح فى اليوم الـ22 من رمضان

كتب لؤى على

حددت وزارة الاوقاف موضوع خاطرة التراويح اليوم الخميس 22 رمضان، والتي تأتي تحت عنوان: ” السلام النفسى ” ، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالإطار العام للموضوع ومضمونه ، والالتزام بالوقت المحدد للخاطرة ما بين خمس إلى سبع دقائق ، وعدم التعرض بأي شكل من الأشكال للأشخاص أو المؤسسات أو الخروج على موضوع الخاطرة.

وفى سياق آخر، اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة امس الأربعاء مبلغ (7,642,500) (سبعة ملايين وستمائة واثنين وأربعين ألفًا وخمسمائة جنيه) لصيانة وترميم وإحلال وتجديد بعض المساجد والإدارات على مستوى الجمهورية .

وذلك على النحو التالي :

أولاً المساجد :

م المديرية اسم المسجد المركز 1. سوهاج الإيمان – نجع عيسى قاسم خارقة جرجا 2. سوهاج نور الإسلام – عرب التكية أخميم 3. سوهاج آل حويج – نجع حويج سوهاج 4. سوهاج الرحمن – نجع يزيد العوامر – قبلي جرجا 5. سوهاج الرحمن نجوع مازن شرق دار السلام 6. سوهاج الهريف البحري الخازندارية طهطا 7. سوهاج الشيخ مكرم – تونس سوهاج 8. سوهاج آل عبد الخالق نجع حمد القرعان جرجا 9. أسوان الشيخ على منصور – قرية الحصايا أدفو 10. أسوان أبو بكر الصديق دراو 11. أسيوط الناصر صلاح الدين – عرب أبو كريم ديروط 12. الأقصر عمر بن الخطاب الحبيل – نجع عوض الله البياضية 13. الجيزة السلام ( أبو محمد ) ش زغلول الهرم الهرم 14. الغربية عزبة القصراوي – طريق الشين قطور 15. الشرقية التوحيد قرية أم رماد الزقازيق 16. الشرقية النور أبو صالح النجيحي صان الحجر 17. الشرقية الشيخ عبيد 6 – أبو الهول صان الحجر 18. الشرقية الرحمة عزبة الأوقاف ههيا 19. الشرقية الخلفاء الراشدين الصالحية الجديدة القرين 20. القليوبية أبو الدهب – ورورة بنها 21. القليوبية الرحمن – أمباي طوخ 22. القليوبية الشرقي كفر منصور كفر شكر 23. القليوبية الحاجة فاطمة – تل بني تميم شبين القناطر 24. الإسماعيلية السيد عطية – الكسارة – الملاك التل الكبير 25. الإسماعيلية فاطمة الزهراء – المحمسة القصاصين 26. الإسماعيلية العارفين بالله المنايف أبو صوير

ثانيًا الإدارات :