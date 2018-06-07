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السفيرة نائلة جبر تفوز بعضوية لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة

الخميس، 07 يونيو 2018 08:15 م
السفيرة نائلة جبر تفوز بعضوية لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة الأمم المتحدة
كتب أحمد جمعة
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فازت السفيرة نائلة جبر، اليوم الخميس، بعضوية لجنة الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك بعد أن حصلت على 143 صوتا خلال الانتخابات التى جرت اليوم بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأشار السفير أبو زيد المتحدث الرسمي باسم  وزارة الخارجية، إلى أن انتخاب جبر لعضوية هذه اللجنة الأممية الهامة جاء نتيجة للاهتمام الكبير الذى توليه مصر  لملف المرأة وتمكينها والارتقاء بها في مختلف المجالات، وانعكاسا لحجم التقدير الدولى للجهود التى تبذلها مصر لضمان احترام حقوق المرآة والقضاء على كافة أشكال التمييز ضدها، كما جاء انتخاب السفيرة جبر، تأكيدا على الدور الفعّال والمؤثر الذى تضطلع به الدبلوماسية المصرية داخل الأمم المتحدة وعلى الصعيد متعدد الأطراف.

وأوضح  أبو زيد، أنه قد سبق انتخاب السفيرة نائلة جبر لعضوية اللجنة أكثر من مرة على مدار السنوات العشر الأخيرة، حيث ترأست اللجنة خلال الفترة من 2009 وحتى 2011، وتولت منصب نائب الرئيس خلال الفترة من 2015 وحتى 2017، الأمر الذي يعكس حجم خبرات الواسعة و الممتدة التي  تتمتع بها جبر  في مجال حقوق وتمكين المرأة وغيرها من المجالات، علما بأنها تتولى حاليا رئاسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر.


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