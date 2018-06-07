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الدفاع البريطانية تتسلم 4 طائرات من طراز "إف- 35" أمريكية الصنع

الخميس، 07 يونيو 2018 02:33 م
الدفاع البريطانية تتسلم 4 طائرات من طراز "إف- 35" أمريكية الصنع الجيش البريطانى
لندن (أ ش أ)
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أعلنت وزراة الدفاع البريطانية اليوم الخميس، هبوط 4 طائرات أمريكية مقاتلة من طراز (إف 35) فى قاعدة سلاح الجو الملكى فى مارهام شرقى بريطانيا، والتى تعد الدفعة الأولى من صفقة لشراء 138 طائرة من هذا النوع.

وقالت الوزراة - فى بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية، إن "الطائرات وصلت إلى مدينة نورفك قاطعة 3 آلاف ميل، وقادمة من قاعدة بورفورت الأمريكية فى ولاية ساوث كارولينا.

ومن المنتظر أن تشارك الطائرات فى عملية سلاح الجوى البريطانى بمجرد الانتهاء من بناء حاملة الطائرات البريطانية الجديدة.

وتعد هذه الطائرات هى الأكثر تطورا لما تمتاز به من قدرة على تغيير قواعد الحرب ميدانيا وجمع المعلومات الهامة والعمل بكفاءة عالية فى ميادين القتال، كما تفوق سرعة هذه الطائرات، المعروفة بـ"الشبح"، سرعة الصوت.

وتمتلك بريطانيا حاليا 15 طائرة من طراز (إف 35 بي)، وتعهدت بشراء 138 طائرة من طراز (إف 35) من شركة لوكهيد مارتن، عملاق صناعة الطائرات فى الولايات المتحدة.

 


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