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الداخلية تكشر عن أنيابها وتزيل عشرات التعديات بأملاك الدولة والزراعات

الخميس، 07 يونيو 2018 10:15 ص
الداخلية تكشر عن أنيابها وتزيل عشرات التعديات بأملاك الدولة والزراعات تعديات
كتب محمود عبد الراضى
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واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واستعادة لهيبة الدولة وإنفاذً لدولة القانون.

ونجحت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة، في تنفيذ عشرات من حالات التعدي على أملاك الدولة والزراعات.

يذكر أن وزارة الداخلية، نجحت على مدار عدة أشهر في تنفيذ إزالة  290577  حالة تعدى على الأراضى الزراعية، و186668 حالة تعدى على أملاك الدولة والأوقاف، واسترداد مساحة 176755 فدان من أراضى المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم تأمين تنفيذ 4974 قرار بإزالة التعديات على حرم خطوط السكك الحديدية، إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإعلاء هيبة الدولة وإزالة كافة التعديات على أملاكها، ولأن نهر النيل هو شريان الحياة للمصريين ، حرصت الأجهزة الأمنية على مد مظلة الحماية الأمنية لازالة كافة التعديات عليه، حيث تم تأمين تنفيذ إزالة 115757 حالة تعدى على مجرى النهر ومنافع الرى والصرف.

 

 


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