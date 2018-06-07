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التعليم: نماذج الامتحانات المتداولة على صفحات فيس بوك غير صحيحة

الخميس، 07 يونيو 2018 03:32 م
التعليم: نماذج الامتحانات المتداولة على صفحات فيس بوك غير صحيحة مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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كشف مركز معلومات مجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن نماذج مسربة من الأسئلة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة وذلك قبل بدء امتحان كل مادة، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُوكدةً أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة تم وضعها في سرية تامة وعلى أقصى درجة من التأمين، ولا أحد يستطيع الاطلاع عليها أو اختراقها، مشيرة إلى أن نماذج الامتحانات التى يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعى غير صحيحة على الإطلاق ولا تمت للواقع بصلة، وهدفها ابتزاز الطلاب وأولياء الأمور والإضرار بمصالحهم.

 

 

وشددت الوزارة على أن فريق مكافحة الغش مستمر فى رصد وتتبع صفحات الغش التى تروج لعملية الغش خلال سير لجان الامتحانات، وأن الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية تقوم على الفور بغلق أى صفحة تظهر خلال أداء الامتحانات، معلنة أنه تم حتى الآن إغلاق 10 صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك والواتس اب"، مناشدة الطلاب وأولياء الأمور عدم الإنسياق وراء تلك الصفحات المزيفة.

 

 

وفى نفس السياق، أعلنت الوزارة عن تشديد إجراءات تأمين مقر المركز الخاص بكراسات الامتحان من حيث الشبابيك، والأبواب الحديدية، ووجود أكثر من غرفة مؤمنة لاحتواء أعداد الصناديق الخاصة بكل مديرية، مضيفة أن الوزارة شكلت غرفة عمليات لتلقي أي شكاوي من المراقبين أو الطلاب خلال سير الامتحانات وحتى انتهائها، بهدف التدخل الفوري لحلها وإزالة أية معوقات قد تواجههم، وذلك بما يضمن سير عملية الامتحانات بسهولة ويسر.

 


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