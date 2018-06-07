التعليم: لم نتلق شكاوى من امتحان اللغة الأجنبية الثانية

كتب محمود طه حسين

أكد طلاب الثانوية العامة سهولة امتحان اللغة الثانية فى مواد الفرنسية والإيطالية والألمانية موضحين أن الأسئلة فى متناول الجميع ومباشرة.

من جانبه قال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الغرفة لم تتلق أى مشكلات تتعلق بصعوبة وسهولة الامتحانات موضحا أن المؤشرات تؤكد سهولة الأسئلة.

ويؤدى اليوم الخميس طلاب الثانوية العامة، امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.