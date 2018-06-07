التعليم توجه بسرعه إنهاء الإجراءات المالية لملاحظ توفى قبل الحضور للجان الثانوية

كتب محمود طه حسين

صرح الإعلامى أحمد خيرى، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة وجه بسرعه إنهاء الإجراءات الخاصة بصرف جميع المستحقات المالية لـ سعد عبد الفتاح أخصائى صحافة وإعلام بإحدى مدارس محافظة الدقهلية، حيث وافته المنية أثناء توجهه لمباشرة عمله بإحدى لجان الثانوية العامة بكفر الشيخ.

ودعت وزارة التعليم فى بيان لها أن يتغمد الله الفقيد برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.