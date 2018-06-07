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الانتربول المصرى لا يلاحق الإرهابيين فقط.. تعرف على مهامه

الخميس، 07 يونيو 2018 02:00 ص
الانتربول المصرى لا يلاحق الإرهابيين فقط.. تعرف على مهامه وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار
كتب محمود عبد الراضي
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يكمن دور إنتربول القاهرة فى إستقبال وتوجيه الطلبات التى ترد من مختلف الدول لملاحقة المجرمين الفارين، المطلوب إلقاء القبض عليهم داخل البلاد، ومتابعة إجراءات محاكمة من يحمل منهم الجنسية المصرية، ولحين صدور الأحكام وتنفيذها، وقرارات تسليم لمن لا يحمل الجنسية المصرية إلى الدول الطالبة، وإتخاذ الإجراءات التنفيذية حتى تمام تسليم من يصدر بشأنهم قرارات بالموافقة على التسليم.

 

ولا يتوقف دور الانتربول عند هذا الأمر، وإنما يقوم بالإجراءات القانونية لملاحقة المطلوبين سواء أكانوا مصريين أم حاملى أية جنسيات أخرى والصادر ضدهم أحكام قضائية من القضاء المصرى أو أوامر بالضبط والإحضار لمثولهم أمام جهات التحقيق المصرى والتنسيق مع المكاتب المركزية فى مختلف الدول الأخرى لضبطهم وحتى تمام إستردادهم للبلاد .

 

 يقوم إنتربول القاهرة بالنشر على المستوى الدولى عن الأشخاص المطلوبين الهاربين، والجثث المجهولة، والغائبين والمفقودين، والسيارات المسروقة، والأسلحة المسروقة والمفقودة، والآثار والتحف الفنية المسروقة، وجوازات السفر المسروقة والمفقودة.

 

ويشارك إنتربول القاهرة فى عضوية لجنة المساعى الحميدة لحل المشاكل الناجمة عن الزواج المختلط بالطرق الودية وهى تعقد بصفة دورية بمبنى وزارة الخارجية المصرية بمشاركة مندوبى وزارات الداخلية والعدل والخارجية لمحاولة حل المشاكل الناجمة عن الزواج المختلط بوسائل سلمية ومراعاة صالح الأطفال.

 

ويساعد الإنتربول فى تنفيذ أحكام الأحوال الشخصية كأحكام النفقة والضم وذلك مراعاة للبعد الإنسانى والإجتماعى لهذه الأحكام.


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