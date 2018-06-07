الإمارات: الدول الأربع المقاطعة لقطر لن تخفف ضغوطها

أبوظبى (أ ف ب)

صرح مسؤول إماراتى كبير أن الدول العربية الأربع المقاطعة لقطر لا تنوى على الإطلاق تخفيف الضغط عن الدوحة، بعد عام من بدء هذه الأزمة الخليجية.

وفى تصريحات نشرتها الخميس، صحيفة "ذى ناشيونال" القريبة من سلطات أبوظبى، قال وزير الدولة الاماراتى للشئون الخارجية أنور قرقاش إن "ازمة الثقة" مع قطر مستمرة وخصومها لا ينوون تغيير موقفهم منها.

وكانت مصر والسعودية والامارات العربية المتحدة والبحرين قطعت علاقاتها مع قطر بسبب دعمها حركات إرهابية والتقرب من ايران وتقويض استقرار المنطقة.

وأكد قرقاش خصوصا أن قطر تعمل على "زعزعة نظام البحرين" و"ترعى بشكل منهجى المعارضة السعودية" وتقيم "منصات للتشجيع على حركات التمرد".

واكد ان قطر مخطئة اذا كانت تعتقد ان الولايات المتحدة او قوى اخرى ستفرض مصالحة فى المنطقة.

وقال إن "الامر لن يمر بهذه الطريقة ويجب أن يجرى داخل مجلس التعاون الخليجى" الذى يضم الدول الخليجية الست (السعودية والكويت وقطر والبحرين والامارات وسلطنة عمان).

وتابع ان تطبيعا مع قطر لا يمكن ان يتم الا "بمراجعة سياسات (الدوحة) فى ما يتعلق بدعم المتطرفين وزعزعة استقرار المنطقة".