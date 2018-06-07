"الأوقاف" تعلن أسماء الناجحين فى الاختبارات التحريرية والشفوية بدورة اللغات

كتب لؤى على

في إطار خطة وزارة الأوقاف لتوسيع نطاق إيفاد الأئمة المجيدين للغات الأجنبية بالخارج لنشر سماحة الإسلام فى مختلف دول العالم ، تواصل وزارة الأوقاف المصرية عقد دوراتها المتتابعة فى اللغات الأجنبية لرفع مستوى التحدث بها لدى السادة الأئمة .

وفى هذا الإطار نشرت الوزارة أسماء الناجحين فى الاختبارات التحريرية والشفوية بدورة اللغات الأجنبية على النحو التالى:

أولًا: أسماء الناجحين الحاصلين على الدرجة المؤهلة لدخول الامتحان الشرعى للإيفاد ، لمن تنطبق عليه شروط التقدم له من الأئمة، وهى 75% على الأقل فى كلٍّ من الامتحانين التحريرى والشفوى كلٌّ على حدة، وهم:

أ. اللغة الإنجليزية:

م الاسم المديرية 1. محمود رفاعى كامل زلط الجيزة 2. محمد عبد الظاهر إبراهيم السيد القاهرة 3. أشرف حسين عبد الفتاح أحمد جنوب سيناء 4. أحمد محمد نجيب عبد الحليم الهوريني الغربية 5. أحمد وحيد محمود مرداش جنوب سيناء 6. أحمد عبد الرحمن عبد الله أحمد مطروح 7. أحمد محمود طاهر عبد النور الفيوم 8. إسماعيل فارس محمد عقيل الدقهلية 9. منصور محمود منصور ذكي البحيرة

ب. اللغة الفرنسية:

م الاسم المديرية 1. حاتم شكرى محمد إسماعيل كفر الشيخ 2. محمد رجب السيد عبد الدايم جنوب سيناء 3. على عمر عبد الفتاح هنو جنوب سيناء 4. أحمد عطية السيد أبو عليو سوهاج 5. محمد الكومى محمد المصرى القاهرة 6. محمد محمد محمود عبد الحليم جنوب سيناء

جـ. اللغة الألمانية:

م الاسم المديرية 1. صفوت عبد المجيد محمد الأقصر 2. محمد محمود محمد الخزامي القاهرة 3. إبراهيم سيد عبد الوهاب عبد الحافظ المنيا

ثانيًا: أسماء الناجحين فى دورة اللغات الأجنبية من الأئمة بدرجة لاتؤهل لدخول الامتحان الشرعى للإيفاد أقل من 75% تحريرًا أو شفويًا وهم:

أ. اللغة الإنجليزية:

م الاسم المديرية 1. أسامة محمد محمد مصطفى الجزهرى جنوب سيناء 2. محمود إبراهيم خضرى إسماعيل الشرقية 3. حجازي أحمد فتح الباب بني سويف 4. أحمد ضيف الله سعد جاويش كفر الشيخ 5. ياسر سمير فرحات مصطفى الدقهلية

ب.اللغة الألمانية :

م الاسم المديرية 1. مصطفى عبده قطب سلامة كفر الشيخ 2. معاذ صابر عبد السلام بسيونى المنيا 3. إبراهيم السيد بكرى على الشرقية 4. محمد تمساح جاب الله حسن أسيوط 5. محمد حامد محمد يوسف المنيا

ج.اللغة الإسبانية:

م الاسم المديرية 1. سمير محمد صابر سليم دمياط

ثالثًا: أسماء الناجحين فى دورة اللغات الأجنبية من غير الأئمة وسيتم منحهم إفادة بالنجاح فى الدورة مع تكريمهم بالوزارة مع السادة الأئمة الناجحين وهم:

أ.اللغة الإنجليزية:

م الاسم المديرية 1. محمود أحمد محمد السيد معيط بور سعيد 2. أحمد صلاح أحمد عباس الجيزة 3. أيمن محمد سعيد مصلحي الشرقية 4. رضا عبد الحليم هزاع على القلوبية

ب.اللغة الفرنسية:

م الاسم المديرية 1. محمد محسن حمودة محمد القاهرة

ج.اللغة الإسبانية: