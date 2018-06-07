"الأوقاف" تعلن أسماء الناجحين فى الاختبارات التحريرية والشفوية بدورة اللغات

في إطار خطة وزارة الأوقاف لتوسيع نطاق إيفاد الأئمة المجيدين للغات الأجنبية بالخارج لنشر سماحة الإسلام فى مختلف دول العالم ، تواصل وزارة الأوقاف المصرية عقد دوراتها المتتابعة فى اللغات الأجنبية لرفع مستوى التحدث بها لدى السادة الأئمة .
وفى هذا الإطار نشرت الوزارة أسماء الناجحين فى الاختبارات التحريرية والشفوية بدورة اللغات الأجنبية على النحو التالى:
أولًا: أسماء الناجحين الحاصلين على الدرجة المؤهلة لدخول الامتحان الشرعى للإيفاد ، لمن تنطبق عليه شروط التقدم له من الأئمة، وهى 75% على الأقل فى كلٍّ من الامتحانين التحريرى والشفوى كلٌّ على حدة، وهم:
أ. اللغة الإنجليزية:
|
م
|
الاسم
|
المديرية
|1.
|
محمود رفاعى كامل زلط
|
الجيزة
|2.
|
محمد عبد الظاهر إبراهيم السيد
|
القاهرة
|3.
|
أشرف حسين عبد الفتاح أحمد
|
جنوب سيناء
|4.
|
أحمد محمد نجيب عبد الحليم الهوريني
|
الغربية
|5.
|
أحمد وحيد محمود مرداش
|
جنوب سيناء
|6.
|
أحمد عبد الرحمن عبد الله أحمد
|
مطروح
|7.
|
أحمد محمود طاهر عبد النور
|
الفيوم
|8.
|
إسماعيل فارس محمد عقيل
|
الدقهلية
|9.
|
منصور محمود منصور ذكي
|
البحيرة
ب. اللغة الفرنسية:
|م
|
الاسم
|
المديرية
|1.
|
حاتم شكرى محمد إسماعيل
|
كفر الشيخ
|2.
|
محمد رجب السيد عبد الدايم
|
جنوب سيناء
|3.
|
على عمر عبد الفتاح هنو
|
جنوب سيناء
|4.
|
أحمد عطية السيد أبو عليو
|
سوهاج
|5.
|
محمد الكومى محمد المصرى
|
القاهرة
|6.
|
محمد محمد محمود عبد الحليم
|
جنوب سيناء
جـ. اللغة الألمانية:
|م
|
الاسم
|
المديرية
|1.
|
صفوت عبد المجيد محمد
|
الأقصر
|2.
|
محمد محمود محمد الخزامي
|
القاهرة
|3.
|
إبراهيم سيد عبد الوهاب عبد الحافظ
|
المنيا
ثانيًا: أسماء الناجحين فى دورة اللغات الأجنبية من الأئمة بدرجة لاتؤهل لدخول الامتحان الشرعى للإيفاد أقل من 75% تحريرًا أو شفويًا وهم:
أ. اللغة الإنجليزية:
|م
|
الاسم
|
المديرية
|1.
|
أسامة محمد محمد مصطفى الجزهرى
|
جنوب سيناء
|2.
|
محمود إبراهيم خضرى إسماعيل
|
الشرقية
|3.
|
حجازي أحمد فتح الباب
|
بني سويف
|4.
|
أحمد ضيف الله سعد جاويش
|
كفر الشيخ
|5.
|
ياسر سمير فرحات مصطفى
|
الدقهلية
ب.اللغة الألمانية :
|م
|
الاسم
|
المديرية
|1.
|
مصطفى عبده قطب سلامة
|
كفر الشيخ
|2.
|
معاذ صابر عبد السلام بسيونى
|
المنيا
|3.
|
إبراهيم السيد بكرى على
|
الشرقية
|4.
|
محمد تمساح جاب الله حسن
|
أسيوط
|5.
|
محمد حامد محمد يوسف
|
المنيا
ج.اللغة الإسبانية:
|م
|
الاسم
|
المديرية
|1.
|
سمير محمد صابر سليم
|
دمياط
ثالثًا: أسماء الناجحين فى دورة اللغات الأجنبية من غير الأئمة وسيتم منحهم إفادة بالنجاح فى الدورة مع تكريمهم بالوزارة مع السادة الأئمة الناجحين وهم:
أ.اللغة الإنجليزية:
|م
|
الاسم
|
المديرية
|1.
|
محمود أحمد محمد السيد معيط
|
بور سعيد
|2.
|
أحمد صلاح أحمد عباس
|
الجيزة
|3.
|
أيمن محمد سعيد مصلحي
|
الشرقية
|4.
|
رضا عبد الحليم هزاع على
|
القلوبية
ب.اللغة الفرنسية:
|م
|
الاسم
|
المديرية
|1.
|
محمد محسن حمودة محمد
|
القاهرة
ج.اللغة الإسبانية:
|م
|
الاسم
|
المديرية
|1.
|
أحمد فوزى محمود أحمد
|
بنى سويف
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