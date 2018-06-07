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الأمن ينهى "علانية تجارة المخدرات" فى الشعراء بدمياط.. وضبط 150 من المروجين

الخميس، 07 يونيو 2018 04:16 ص
الأمن ينهى "علانية تجارة المخدرات" فى الشعراء بدمياط.. وضبط 150 من المروجين حمله امنية - أرشيفية
دمياط عبده عبد البارى
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تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من تواجدها بقرية الشعراء التابعة لمركز دمياط، والتى تنتشر بها تجارة وتعاطى المخدرات.
 
وقال العميد سعيد شكرى مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط، أن الشهور الستة الماضية شهدت القبض على 150 من مروجى ومتعاطى المخدرات بقرية الشعراء.
 
وأوضح شكرى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن الأجهزة الأمنية نجحت فى القضاء على علانية تجارة المخدرات بالقرية عقب تكثيف الحملات الأمنية على القرية، موضحا أن ما يقال عن أن قرية الشعراء بؤرة لتجارة المخدرات كلام غير صحيح وهى مبالغة، موضحا أنها منطقة مثلها مثل عشرات المناطق على مستوى الجمهورية يوجد بها تجارة غير معلنة لترويج المخدرات.
 
وأكد شكرى أن ما يحدث فى الشعراء يحدث فى أى منطقة أخرى،قائلا:"عبارة عن عاطل يشترى نصف كيلو بانجو ويتم تقطيعه وبيعه بالقطعة ولا يوجد تجار جملة للمخدرات بل هى حالات فردية بغرض التكسب لأن من يقوم بمثل تلك الأعمال عاطل ولا يوجد له مهنة." 

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