اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادًا مختصرًا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات، السياسية والاقتصادية الرياضية فى مصر والعالم، اليوم الخميس، وعلى رأسها تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة الجديدة.

الرئيس السيسى يكلف مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة

مصادر برلمانية: عرض التشكيل الجديد للحكومة الأحد وبرنامجها قبل 15 يوليو

وزارة الخارجية: مصر تنجح فى استرداد 9 قطع أثرية مصرية من فرنسا

وزارة التموين: إنتاج 22 طن كعك وبسكويت وطرحها بالمجمعات بتخفيضات 30%

فى امتحانات اللغة الثانية للثانوية العامة.. "الفرنساوى" سهل.. واختلاف حول "الألمانى".. وشكاوى من "الإيطالى"

وزير الصحة: أسورة مميكنة بها ملف طبى لكل حاج وموقع إلكترونى لتقديم الإرشادات

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

"إعلام البرلمان": إلغاء مواد الحبس السالبة للحريات فى قانون الصحافة الجديد

منتخب مصر يتقدم فى تصنيف الفيفا قبل كأس العالم.. أوروجواى تقفز 3 مراكز قبل مواجهة الفراعنة وروسيا تتراجع

الجزائر تحجب مواقع التواصل الاجتماعى أثناء امتحانات الثانوية العامة منعا للغش