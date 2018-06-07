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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

الخميس، 07 يونيو 2018 07:44 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادًا مختصرًا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات، السياسية والاقتصادية الرياضية فى مصر والعالم، اليوم الخميس، وعلى رأسها تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة الجديدة.

 

السيد الرئيس يكلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة

الرئيس السيسى يكلف مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة

 

 

مجلس النواب

مصادر برلمانية: عرض التشكيل الجديد للحكومة الأحد وبرنامجها قبل 15 يوليو

 

 

السفيرة هبة المراسى

وزارة الخارجية: مصر تنجح فى استرداد 9 قطع أثرية مصرية من فرنسا

 

 

كعك وبسكويت

وزارة التموين: إنتاج 22 طن كعك وبسكويت وطرحها بالمجمعات بتخفيضات 30%

 

 

الثانوية العامة

فى امتحانات اللغة الثانية للثانوية العامة.. "الفرنساوى" سهل.. واختلاف حول "الألمانى".. وشكاوى من "الإيطالى"

 

 

الحجاج

وزير الصحة: أسورة مميكنة بها ملف طبى لكل حاج وموقع إلكترونى لتقديم الإرشادات

 

 

الارصاد

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

 

 

إعلام البرلمان

"إعلام البرلمان": إلغاء مواد الحبس السالبة للحريات فى قانون الصحافة الجديد

 

 

منتخب مصر

منتخب مصر يتقدم فى تصنيف الفيفا قبل كأس العالم.. أوروجواى تقفز 3 مراكز قبل مواجهة الفراعنة وروسيا تتراجع

 

 

10

الجزائر تحجب مواقع التواصل الاجتماعى أثناء امتحانات الثانوية العامة منعا للغش

 

 


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الرئيس السيسي

تشكيل الحكومة

مصطفى مدبولى

تغيير وزارى

اخبار مصر

اخبار عاجلة

الثانوية العامة




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