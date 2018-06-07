اعتماد حركة مديرى مكاتب ومحطات مصر للطيران الخارجية

اعتمد شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، حركة مديرى مكاتب ومحطات مصر للطيران فى الخارج.

وتضمنت الحركة نقل وندب ومد عمل لـ23 موظفاً للعمل بالخارج والمرشحين للعمل بالخارج هذا العام هم: فى وظيفة مديرى المكاتب الخارجية، وإنجى محمد عبد السلام (أثينا والمشرف على قبرص) ومحمد عبد النبى عبد الرحيم (السعودية بجدة ويشرف على الرياض والظهران والمدينة وابها والقصيم) ومروة كمال الفخرانى (أديس آبابا) وأميرة فتحى إسماعيل (دار السلام) ونرفين مجدى كامل (الخط رقم 1) وعبير مصطفى كمال (كانو) وتامر عبد المنعم أحمد(ميلانو) وحسام صفوت صالح (بغداد) ودينا عبد الرزاق أحمد (أسمرة) وداليا نسيم عباس (انجمينا).

وفى وظيفة مديرى المحطات الخارجية تضمنت الحركة أسامة حامد عوض (عنتيبى) وأحمد حسن محمد (روما) وسيد مصطفى أسامة (تورنتو) ومحمد حنفى (نيروبى) ومحمد وجدى العطار (أسمرة) ومجدى محمد فايد (دار السلام) وعماد محمود أبو زيد (جوهانسبرج) وهانئ حسين أحمد (قبرص).

وفى وظيفة مساعد مدير محطة: وليد صلاح سميح (لندن)، وفى وظيفة ضابط حركة كلُ من كريم طلعت محمود (جدة) وإيمان حازم أحمد (الخرطوم).