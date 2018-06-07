video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 07 يونيو 2018 05:24 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

اعتماد حركة مديرى مكاتب ومحطات مصر للطيران الخارجية

الخميس، 07 يونيو 2018 04:47 م
اعتماد حركة مديرى مكاتب ومحطات مصر للطيران الخارجية مطار القاهرة
كتبت رحاب نبيل
إضافة تعليق

اعتمد شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، حركة مديرى مكاتب ومحطات مصر للطيران فى الخارج.

 

وتضمنت الحركة نقل وندب ومد عمل لـ23 موظفاً للعمل بالخارج والمرشحين للعمل بالخارج هذا العام هم: فى وظيفة مديرى المكاتب الخارجية، وإنجى محمد عبد السلام (أثينا والمشرف على قبرص) ومحمد عبد النبى عبد الرحيم (السعودية بجدة ويشرف على الرياض والظهران والمدينة وابها والقصيم) ومروة كمال الفخرانى (أديس آبابا) وأميرة فتحى إسماعيل (دار السلام) ونرفين مجدى كامل (الخط رقم 1) وعبير مصطفى كمال (كانو) وتامر عبد المنعم أحمد(ميلانو) وحسام صفوت صالح (بغداد) ودينا عبد الرزاق أحمد (أسمرة) وداليا نسيم عباس (انجمينا).

 

وفى وظيفة مديرى المحطات الخارجية تضمنت الحركة أسامة حامد عوض (عنتيبى) وأحمد حسن محمد (روما) وسيد مصطفى أسامة (تورنتو) ومحمد حنفى (نيروبى) ومحمد وجدى العطار (أسمرة) ومجدى محمد فايد (دار السلام) وعماد محمود أبو زيد (جوهانسبرج) وهانئ حسين أحمد (قبرص).

 

وفى وظيفة مساعد مدير محطة: وليد صلاح سميح (لندن)، وفى وظيفة ضابط حركة كلُ من كريم طلعت محمود (جدة) وإيمان حازم أحمد (الخرطوم).

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مطار القاهرة: تحديث أنظمة الحقائب بمبنى 3 بأفضل الأجهزة العالمية

مصر للطيران

محطات مصر للطيران

المكاتب الخارجية




لا تفوتك
مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة