اعتقال أكثر من 50 ألف شخص على الحدود بين المكسيك وأمريكا

واشنطن (أ ف ب)

أفادت وسائل إعلام اعتقال أكثر من 50 ألف شخص على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالى فى مايو الماضى ما يدل على أن سياسة "عدم التساهل" التى يريدها الرئيس دونالد ترامب لم توقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين، بحسب أرقام رسمية نشرت الأربعاء.

وفى مطلع مايو، أمر ترامب بملاحقة كل الأشخاص الذين يعبرون الحدود بشكل غير مشروع وفصل الأطفال عن ذويهم إذا تسللوا إلى البلاد.

رغم ذلك، كانت عمليات التوقيف على الحدود أكثر بـ 160% بالمقارنة مع مايو 2017 وأكثر بقليل من أبريل من ذلك العام.

وتظهر هذه الأرقام أن الأسر والقاصرين غير المرافقين يواصلون القدوم بأعداد كبيرة من غواتيمالا وهندوراس والسلفادور حيث تحملهم أعمال العنف على طلب اللجوء الى الولايات المتحدة.

وعززت إدارة ترامب المراقبة على الحدود كما نشرت عسكريين من الحرس الوطنى فى مطلع أبريل.

وصرح تايلر هولتن المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلى "تظهر هذه الأرقام أن إدارة ترامب تعيد فرض دولة القانون، لكن نحن بحاجة إلى جهود طويلة وتعبئة متواصلة للموارد على مدى أشهر لتفكيك العصابات والمهربين والمخربين".

وكان ترامب رحب بالتراجع الكبير فى عدد المهاجرين غير الشرعيين فى الأشهر الثمانية الأولى لولايته فى 2017 ونسب ذلك إلى قراراته على صعيد سياسة الهجرة.

إلا أن وسائل إعلامية عدة أشارت إلى أن زيادة الوافدين أثارت غضبه فى مايو وحملته على إعلان إجراءات عن فصل العائلات وملاحقة أى شخص يعبر الحدود بشكل غير قانونى ويشمل ذلك طالبى اللجوء.