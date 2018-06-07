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إنفوجراف.. منظومة حكومية فعالة لتقديم خدمة متميزة للمواطن

الخميس، 07 يونيو 2018 11:42 ص
إنفوجراف.. منظومة حكومية فعالة لتقديم خدمة متميزة للمواطن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
كتب ــ مصطفى عبد التواب
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نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" انفوجرافًا يشير إلى محور تحسين الخدمات الحكومية كأحد محاور خطة الإصلاح الإدارى، والذى يهدف الى إنشاء منظومة خدمات حكومية فعالة وتقديم خدمة متميزة للمواطن، من خلال إعادة هندسة دورات عمل جميع الخدمات الحكومية فى كافة مراحلها المختلفة وتوفير قنوات متعددة لتقديم الخدمة.

وأوضح الإنفوجراف أن محور تحسين الخدمات الحكومية يتضمن عددا من الخدمات الجماهيرية التى تندرج تحتها مجموعة من المشروعات هى ميكنة تسجيل المواليد والوفيات، النظام المركزى للتطعيمات، خدمات الإدارة المحلية بدواوين العموم، خدمات الإدارة المحلية بالأحياء والمدن، تطوير نظم وحدات ونيابات المرور، تطوير خدمات مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، بوابة الحكومة المصرية واستخدام القنوات البديلة، خدمات البوابات الحكومية، التنسيق الالكترونى، خدمات مصلحة الأحوال المدنية.

وكانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قد انتهت من ميكنة خدمات المحليات بمدن القناة ( الاسماعيلية، بورسعيد، والسويس) كما تم اطلاق 8 خدمات للمحليات من خلال تطبيقات الهاتف المحمول بها.

وتعمل وزارة التخطيط على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط اجراءات الحصول عليها وتطوير ورفع كفاءة الجهاز الادارى فى جميع قطاعات التعامل مع المواطنين وذلك من أجل تقديم خدمة افضل وأسرع للمواطن، وتحقيق الشفافية والنزاهة فى الجهاز الحكومى والذى يعد أحد محاور استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.

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وزارة التخطيط

الخدمات الجماهيرية

الخدمات الحكومية

الإصلاح الإدارى




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