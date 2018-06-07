إصابة 19 شخصا فى حوادث طرق متفرقة بأسوان

شهدت محافظة أسوان، اليوم الخميس، العديد من حوادث الطرق، التى أسفرت عن إصابة عشرات المصابين، بسبب السرعة الجنونية للسائقين، وعدم الالتزام بالتعليمات المرورية.

تلقت إدارة المرور بالمحافظة، بلاغا بإصابة 13 شخصا بإصابات متفرقة تنوعت بين الكسور والجروح السطحية، نتيجة تصادم سيارة أجرة "كبوت" مع سيارة نقل لمواد بترولية، وذلك بقرية ابو الريش التابعة لمدينة ومركز أسوان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى اسوان الجامعى لتلقى العلاج.

وشهدت قرية أبو الريش، حادث مرورى آخر اليوم، نتيجة تصادم ميكروباص بسيارة أخرى، لكنه لم يسفر عن مصابين.

كما شهد الطريق الرئيسى لمطار أسوان، اليوم، حادث تصادم بين سيارتين ملاكى، أسفر عنه إصابة 6 مصابين بجروح متفرقة، تنوعت من الكسور والجروح السطحية بالوجه والقدمين، وعلى الفور نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، كما قمت إدارة المرور برفع اثار الحوادث التى وقعت اليوم، حتى لا تعرقل سير الحركة المرورية أمام المواطنين.