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إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة دراجات نارية بالزيتون

الخميس، 07 يونيو 2018 04:00 ص
إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة دراجات نارية بالزيتون دراجات نارية أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة الزيتون، بإحالة عاطلين للمحاكمة، بتهمة تكوين تشكيل عصابة لسرقة الدراجات النارية.

تعود أحداث الواقعة عندما تمكن  ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون، أثناء تفقد الأوضاع الأمنية بالمنطقة، من  القبض على "محمد ز ع" 22 سنة، عاطل، و"إسلام خ ح" 19 سنة، عاطل، أثناء استقلالهما الدراجة البخارية رقم أ ط ج 1749 بدون تراخيص.

وبمناقشتهما عن مصدر الدراجة البخارية المضبوطة بحوزتهما، اعترفا بسرقتها بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأمكن التوصل للمجنى عليه، وتبين أنه "إسلام ع س" 23 سنة، عامل، وباستدعائه تعرف على الدراجة البخارية، واتهمهما بسرقتها، وأضاف بأنه لم يكن اكتشف واقعة السرقة.

وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات البخارية بذات الأسلوب، وأضافا بارتكابهما 5 حوادث سرقة دراجات بخارية، وتم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات البخارية المستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة سكنهما، وأقر المجنى عليهم بعدم تحريرهم محاضر بوقائع السرقة، وتحرر عن تلك الوقائع المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

 

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