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أمن الموانئ يحبط دخول 12 مليون وحدة ألعاب نارية للبلاد عبر ميناء دمياط

الخميس، 07 يونيو 2018 02:14 م
أمن الموانئ يحبط دخول 12 مليون وحدة ألعاب نارية للبلاد عبر ميناء دمياط ألعاب نارية - أرشيفية
دينا الحسيني
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وجهت إدارة العامة لأمن الموانى ضربة أمنية ناجحة ضد مهربى الألعاب النارية وتمكنت من إحباط محاولة تهريب أكثر من 12 مليون وحدة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام وبعض البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية إلى داخل البلاد عبر ميناء دمياط.

 

وأكدت تحريات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة ميناء دمياط البحرى اعتزام إحدى شركات الاستيراد والتصدير الكائن مقرها بالقاهرة لمالكها المدعو رجب . خ . ع باستيراد رسالة ألعاب أطفال داخل عدد 4 حاويات واردة من إحدى الدول الأجنبية عبر ميناء دمياط البحرى، وقيام أصحاب الشأن بتهريب كميات كبيرة من الألعاب النارية المحظور دخولها البلاد ومستحضرات تجميل أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية بإخفائها ضمن مشمول الرسالة .

 

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد مشمول الرسالة أسفرت أعمالها عن ضبط عدد 12,395,520 وحدة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأشكال والأحجام، عدد 29970 شيشة وسجائر إلكترونية ومستلزماتهما، عدد 29376 قطعة أدوات تجميل، عدد 910 ماكينات حلاقة كهربائية)، قدرت قيمة الرسوم والغرامة للبضائع غير خالصة الرسوم الجمركية بأكثر من 10 ملايين جنيه .

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


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