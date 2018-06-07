أمن القليوبية يسيطر على مشاجرة بالأسلحة بين الباعة الجائلين بموقف الأجرة

سيطرت أجهزة الأمن بالقليوبية، منذ قليل، على مشاجرة اندلعت داخل موقف سيارات الأجرة أسفل الرياح التوفيقى، بين الباعة الجائلين، بسبب خلافات نشبت بينهم على أولوية الوقوف، والبيع بالموقف تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدى استخدموا خلالها الأسلحة النارية والشوم.

على الفور انتقل اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، واللواء محمد الألفى، مدير المباحث، للتدخل والسيطرة على الموقف بعد ضبط طرفى المشاجرة والأسلحة المستخدمة فى الحادث.

من جهتهم أفاد شهود عيان أن الواقعة أسفرت عن إصابة عدد من الباعة الجائلين بشظايا خرطوش والإصابات طفيفة، وقامت أجهزة الأمن بتعيين خدمات ملاحظة حالة بالموقف وتم تحرير محضراً بالواقعة وإخطار النيابة العامة.