"أمازون" تفوز بحقوق بث مباريات الدورى الإنجليزى

فى صفقة تدفع بمنافسة عمالقة الإنترنت للقنوات التليفزيونية، فازت شركة آمازون، عملاق خدمات التسويق الإلكترونية، بحقوق بث مباريات الدورى الإنجليزى لكرة القدم، وهى الصفقة الأولى من نوعها فى العالم.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية، اليوم الخميس، فإن الصفقة تسلط الضوء على التحولات الزلزالية التى تحدث فى عالم البث الإذاعى حيث تنافس المنافذ الرقمية العملاقة وسائل الإعلام التقليدية مثل NBC وDisney وSky.

وباتت المعركة الشرسة بين شركات وادى السليكون والاستديوهات التقليدية، تمتد من تطوير البرامج الجديدة إلى البث الحى للألعاب الرياضية. وستتقاسم أمازون حقوق البث التلفزيونى للدورى البريطانى "البريميرليج" مع اثنين من اللاعبين الكبار فى بريطانيا وهما سكاى سبورتس وBT سبورت.