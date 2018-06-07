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أسال الرئيس..بوتين يستقبل أسئلة المواطنين بالفيديو كونفرانس ويحولها للوزراء

الخميس، 07 يونيو 2018 11:59 ص
أسال الرئيس..بوتين يستقبل أسئلة المواطنين بالفيديو كونفرانس ويحولها للوزراء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خلال اللقاء
كتب: محمد الأحمدى
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تحت عنوان أسال الرئيس، يجرى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، لقاء مباشر مع المواطنين، بشكل جديد هذا العام، عبر الفيديو كونفرانس، إذ يوجه بوتين الأسئلة التى يتلقاها من المواطنين مباشرة إلى الوزراء وحكام الكيانات الفيدرالية مباشرة على الهواء. 

وبدأ منظمو الفعالية فى تلقى أسئلة المواطنين منذ الساعة الثامنة صباح يوم 27 مايو الماضى، وسيستمر جمع أكثر الأسئلة إثارة وإلحاحا حتى انتهاء برنامج "الخط المباشر" التلفزيونى اليوم، والذى تم تنظيمه داخل استوديو ضخم ، يجلس فيه جميع المنظمين والقائمين على إدارة اللقاء مع بوتين.

و"الخط المباشر" هذه المرة يتميز، بالابتكارات التكنولوجية ونطاق التغطية الجغرافية والاستجابة العملية للمسؤولين.

بشكل تقليدى تجرى الفعالية فى مجمع "جوستينى دفور" القريب من الساحة الحمراء، ولكن هذه المرة لن يكون كبيرا، عدد الحضور الذين سيوجهون الأسئلة من القاعة للرئيس مباشرة، وسيتم الاستعاضة عن ذلك بالتركيز على أسئلة المواطنين الذين لا يملكون إمكانية الحضور إلى موسكو، ولذلك يتحدثون مع بوتين عبر شاشات التلفزيون.

وقال منظمو البث، إنه تم تثبيت شاشات تفاعلية فى الاستوديو، يمكنها أن تستقبل فى وقت واحد حتى 45 إشارة، وسيتم عليها عرض رسائل SMS و MMS

اللقاء المباشر
اللقاء المباشر

 

جانب من اللقاء المباشر
جانب من اللقاء المباشر
 
 
إحدى وزراء الحكومة الروسية وبوتين وشكوى إحدى المواطنين
إحدى وزراء الحكومة الروسية يرد على وشكوى إحدى المواطنين بحضور بوتين

 

جانب من فعاليات اللقاء
جانب من فعاليات اللقاء
 
 
مواطنة روسية والرئيس الروسى فلاديمير بوتين
مواطنة روسية تعرض سؤالها على بوتين

 

الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خلال اللقاء
 
 
حديث بوتين
حديث بوتين مع المواطنين 

 

جانب من حديث بوتين
جانب من حديث بوتين مع المواطنين 

 

جانب من اللقاء
جانب من لقاء بوتين مع المواطنين 

 


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