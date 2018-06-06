Oil Price: محمد صلاح قادر على جذب استثمارات أجنبية فى مجال النفط لمصر

كتبت ريم عبد الحميد

قال موقع "أويل برايس" المعنى بأخبار النفط والغاز فى العالم، إن عودة بطل مصر محمد صلاح، الذى يعد واحدا من أفضل اللاعبين فى العالم، إلى المشاركة مع انطلاق بطولة كأس العالم فى روسيا 2018، والتى ستبدأ فى 14 يونيو الجارى، قد يكون له تأثير غير متوقع.

وأشار الموقع فى تقرير له اليوم الأربعاء، إلى أن أهداف "مو" لن تجعل فقط المصريين يبكون من الفرحة، ولكنها ستدعم أيضا المستثمرين الدوليين وتدفعهم لدراسة القيام باستثمارات كبرى فى مجال النفط والغاز فى مصر فى السنوات المقبلة.

وتابع التقرير قائلا إنه صحيح أن أنصار كرة القدم بعيدين عن المنطق، لكن الصلة بين نجاح فريق فى كأس العالم واقتصاد بلاده لا يمكن إنكارها. وبالنسبة للاقتصاد المصرى، فأن كأس العالم 2018 لم يكن ليأتى فى وقت أفضل من هذا.