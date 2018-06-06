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712 سجينا يتناولون الإفطار مع ذويهم عقب خروجهم بعفو رئاسى

الأربعاء، 06 يونيو 2018 12:50 م
712 سجينا يتناولون الإفطار مع ذويهم عقب خروجهم بعفو رئاسى عفو رئاسى-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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أفرج قطاع السجون عن 712 سجينا بموجب عفو رئاسى، حتى يتمكن السجناء من قضاء عيد الفطر مع ذويهم.

جاء ذلك استكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 133/ 2018 الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 25 أبريل 2018.

وواصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة .. حيث انتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 245 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم .. وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 467 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

 


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