417 ساحة جاهزة لصلاة العيد بـالقاهرة.. وحملات لمنع رفع أجرة السيرفيس

كتب ماجد تمراز - سيد الخلفاوى

كشف المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، عن عدد ساحات الصلاة التى تم تجهيزها لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وقال إنه تم تجهيز 417 ساحة لاستقبال المصليين، كما تم تخصيص خطيبين، أحدهما أساسى والثانى احتياطى، موضحاً أنه تم التنسيق بين مديرية الأوقاف وبين الأحياء لمتابعة أعمال النظافة بمحيط كل ساحة.

وأوضح المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذى بمحافظة القاهرة، أنه تم وضع خطة لتكثيف الخدمات بالأماكن التى يتررد عليها المواطنون، خلال العشرة أيام الأخيرة من شهر رمضان، وتكثيف الخدمات المرورية بمحيط ساحات صلاة العيد حتى لا يحدث تكدس واختناق مروري يفسد فرحة المواطنين.

وأوضح محافظ القاهرة، أنه سيتم شن حملات على مواقف السيرفيس والميكروباصات، للتأكد وضبط تعريفة الركوب، ومنع رفعها على المواطنين خلال فترة العيد، خاصة مواقف الأقاليم، والتى تشهد اقبالا كبيرا من المواطنين خلال فترات العيد، بالإضافة إلى تكثيف خدمات المرور بمحيط المقابر ودور السينما.