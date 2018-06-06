4 آلاف و813 سائحا يصلون مطار القاهرة

كتب محمد طنطاوى

شهد مطار القاهرة الدولى خلال اليوم الأربعاء وصول وصول 4 آلاف و813 سائحًا عربيا وأجنبيا لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى والمحافظات المصرية المختلفة.

وشهد المطار وصول 89 رحلة دولية وداخلية كان على متنها المجموعات السياحية، والتى شملت جنسيات من دول بريطانيا وأمريكا وروسيا والصين وأندونيسيا وكرواتيا وهولندا واليابان، بالإضافة إلى عدة مجموعات سياحية عربية قادمة من السعودية والبحرين والكويت والإمارات والعراق.

وقامت سلطات مطار القاهرة الدولى بإنهاء إجراءات وصولهم تحت إشراف مسئولى شرطة السياحة بالمطار وتم تأمين خروجهم من دائرة المطار حتى مقار إقاماتهم.