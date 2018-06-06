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27 محضر غش لطلاب القسم الأدبى فى مادة النحو بالثانوية الأزهرية

الأربعاء، 06 يونيو 2018 02:18 م
27 محضر غش لطلاب القسم الأدبى فى مادة النحو بالثانوية الأزهرية امتحانات الثانوية الأزهرية
كتب لؤى على
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واصل طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية امتحانات نهاية العام ، حيث أدى اليوم طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادة النحو ، وقد تابع الشيخ صالح عباس رئيس القطاع  الامتحان في لجنتي د فؤاد محي الدين ولجنة شبرا الخازندارة ، وقامت لجان المتابعة بالمرور الميداني على لجان بني سويف واسيوط وسوهاج وقنا والشرقية وجاء تقرير لجنة المتابعة اليوم كالتالي :

•     منطقة قنا الأزهرية

تم ضبط طالبة بلجنة فتيات قنا ومعها أوراق خاصة بالمادة وتم تحرير محضر وإحالتها للشئون القانونية.

تم ضبط طالبان بلجنة قنا ومعهما كتاب شرح بن عقيل وتم تحرير محضر وإحالتهما للشئون القانونية

تم ضبط طالب  بلجنة   أبو تشت ومعه موبايل وتم تحرير محضر وإحالته للشئون القانونية .

•     منطقة سوهاج الأزهرية

لجنة بنين سوهاج تم تحرير 6 محاضر غش 4 غش بالأوراق و2 بالهواتف المحمولة بالإضافة لمحضر إخلال ، والإخلاء ل 5 ملاحظين لحيازتهم المحمول خلال اللجنة.

لجنة مجمع برديس تم تحرير 3 محاضر غش للطلاب

لجنة الصلعا تم تحرير 9 محاضر غش للطلاب بالأوراق والهواتف المحمولة

لجنة فتيات برديس تم تحرير 4 محاضر غش ورقي للطلاب

•     منطقة الغربية الأزهرية

قامت طالبة بتمزيق ورقة الغلاف للبوكليت بعد إنتهاء الوقت وتم تحرير محضر وإحالته للشئون القانونية

 

   


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طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة النحو

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