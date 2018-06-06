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‎وزير الزراعة: خطة لإعادة هيكلة الخدمات البيطرية لتطوير العمل وسرعة الإنجاز

الأربعاء، 06 يونيو 2018 09:45 ص
‎وزير الزراعة: خطة لإعادة هيكلة الخدمات البيطرية لتطوير العمل وسرعة الإنجاز الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة
كتب ــ عز النوبى
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قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم وضع خطة لإعادة هيكلة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لتطوير العمل، وسرعة إنجاز الأعمال، ومنع تداخل الاختصاصات بين الإدارات المختلفة وبعضها.

 

وشدد وزير الزراعة خلال الاجتماع الذي عقده بحضور رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ورؤساء الإدارات المركزية بالهيئة، على سرعة إنجاز الخطة الموضوعة لإعادة هيكلة الهيئة، مع مراعاة التوافق في هذا التصور مع مقترحات المواد الخاصة بالطب البيطري.

 

وأكد أن  الخطة ايضاً سيتم فيها إلغاء النظام الورقي بشكل تدريجي مع الربط بين الهيئة والمديريات والوزارة ربطاً إلكترونياً ضماناَ لسرعة الإنجاز، مشدداً على سرعة انجاز قاعدة البيانات وتحديثها وتدقيقها، كذلك يجب ان تشمل الصادرات والواردات ذات الاصل الحيواني من لحوم ومنتجات ألبان وأسماك ودواجن.

 

وكلف وزير الزراعة رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإعادة تنظيم عمليات السفر للخارج للإشراف على رسائل الحيوانات أو اللحوم أو الدواجن المستوردة، لافتاً الى ضرورة أن يشمل ترشيح الأطباء العاملين بمديريات الطب البيطري على مستوى محافظات الجمهورية مع مراعاة دمج الخبرات المختلفة أثناء الترشيح.

 

 

 

وكلف البنا الإدارة المركزية للحجر البيطري بسرعة الانتهاء من  خطة تطوير المحاجر البيطرية  باعتبارها صمام أمان للبلاد يمنع تسرب أي أمراض إلى الداخل.

 

 

 

وشدد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي يقوم به الطبيب البيطري في توفير البروتين الحيواني بشكل آمن، وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين،  مؤكداً على ضرورة تركيز الاهتمام بصغار المربيين، وتكثيف أعمال حملات التقصي  وسرعة الوصول والاستجابة للمربيين، فضلاً عن تكثيف الحملات الارشادية والدورات التدريبية لتوعيتهم وارشادهم، والتيسير عليهم خلال عمليات التحصين، وتقديم الخدمات البيطرية لهم، وخاصة في المناطق النائية والأكثر احتياجاً

 

 

 

 


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​وزارة الزراعة

الخدمات البيطرية

مجازر اللحوم

تحصين الماشية

البروتين الحيوانى




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