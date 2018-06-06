وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية

كتب لؤى على

أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، فى اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية 2017/2018.

وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية 81.03%، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان 151834 طالبا وطالبة، تخلّف منهم 1257 طالبًا، وحضر منهم الامتحان 150878 طالب، وبلغ عدد الناجحين 122258 طالب.

فى حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 72.86%، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان 124959 طالب، تخلّف منهم 1406 طالب، وحضر منهم الامتحان 123553 طالبًا، وبلغ عدد الناجحين 90015 طالب.

كما أعلن فضيلته عن أسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية، وهم:

أوائل الجمهورية للشهادة الابتدائية مبصرين هم:

1- أميرة علاء خليفة محمد (المنيا ) 100%

2- داليا أحمد محمد (المنيا ) 100%

3- منه محمد ماهر (المنيا ) 100%

4- زياد السيد عطية أحمد (البحر الأحمر)99.85%

5- منة الله عادل أحمد (قنا) 99.77%

6- أحمد إبراهيم سيد أحمد (القاهرة )99.69%

7- أحمد عبد الحميد إبراهيم ( المنيا) 99،62%

7- رفيده محمود لطفي أحمد ( المنيا) 99،62%

7- يوسف كاظم عبدالمنعم ( المنيا) 99،62%

وأوائل الجمهورية للشهادة الابتدائية مكفوفين هم:

1- عبدالله حامد السيد إبراهيم (القليوبية )100%

2- معتز مصطفى محمود عبدالسلام (المنوفية)99.2 %

3- حبيبة محمد عبدالفتاح أحمد (القاهرة )94,89%

4- محمد عيد رمضان عبدالمعطي يوسف (كفرالشيخ) 98.89%

وأوائل الجمهورية للشهادة الإعدادية مبصر هم:

1- تهاني طلال محمد علي (المنيا ) 100%

2- ملك سلامة أحمد عبدالواحد (الفيوم) 100%

3- إسراء إبراهيم كامل محمد (الاسكندرية) 99,8%

4- الاء عصام علي محمد (الدقهلية) 99,8%

وأوائل الجمهورية للشهادة الإعدادية كفيف هم:

1- مريم عبدالله يوسف (المنوفية ) 92.3%

2- فارس عبدالغني محمود (القاهرة )90.8 %

3- أية السيد علي (الدقهلية )90,4%

4- مصطفى عماد حسين (الشرقية) 89.4%

5- رزقه محمد عبدالمهيمن سعد (الغربية )88.75%















