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الأربعاء، 06 يونيو 2018 04:29 م
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وقف فنزويلا صادراتها من خام النفط تتسبب فى ارتفاع أسعار الوقود

الأربعاء، 06 يونيو 2018 02:59 م
وقف فنزويلا صادراتها من خام النفط تتسبب فى ارتفاع أسعار الوقود الرئيس نيكولاس مادورو
كتبت فاطمة شوقى
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعدما أثارت فنزويلا احتمال وقف بعض صادراتها من الخام، ووفقا لصحيفة "بولسامانيا" الإسبانية فإنه ارتفع سعر برنت 0.6% أى إلى 75.86 دولار للبرميل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه انخفض الخام الأمريكى الخفيف 15 سنتا إلى 65.37 دولار للبرميل، ومخزونات الخام فى الولايات المتحدة انخفضت بواقع مليونى برميل الأسبوع الماضى، مقارنة مع توقعات المحللين بهبوط قدره 1.8 مليون برميل.

وتملك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية فى العالم، وهى مورد رئيسى لأسواق الوقود الأمريكية لكن إنتاجها تعطل بسبب نقص الاستثمارات وسوء الإدارة بجانب مواجهة مع الولايات المتحدة أفضت إلى فرض عقوبات.


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