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وزير خارجية فرنسا: حديث إيران عن تخصيب اليورانيوم يقترب من "الخط الأحمر"

الأربعاء، 06 يونيو 2018 09:17 ص
وزير خارجية فرنسا: حديث إيران عن تخصيب اليورانيوم يقترب من "الخط الأحمر" وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان
رويترز
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قال وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، إن تصريح إيران بأنها قد تزيد قدرتها على تخصيب اليورانيوم إذا انهار الاتفاق النووى يقترب من "الخط الأحمر"، وأضاف لودريان لـ"راديو أوروبا 1"، "دائمًا ما يكون التلاعب بالخط الأحمر خطيرا"، لكنه قال إن خطط إنقاذ الاتفاق النووى مازالت كما هى.

وعاد التوتر بين إيران والغرب منذ أن قرر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الشهر الماضى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الموقع بين طهران والقوى العالمية عام 2015، قائلا إنه معيب بشدة، وأدلى لودريان بالتصريحات بعد يوم من حث رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فرنسا على الاهتمام بالتعامل مع "العدوان الإقليمى" الإيرانى، قائلا إنه لم يعد بحاجة لإقناع باريس بالانسحاب من الاتفاق النووى لأنه سينهار على أى حال تحت وطأة الضغوط الاقتصادية.

 


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