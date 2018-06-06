وزير النقل يفتتح السبت المقبل أعمال تطوير ميناء طابا بتكلفة 60 مليون جنيه

كتب رضا حبيشى

يفتتح الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السبت المقبل أعمال تطوير ميناء طابا البرى بتكلفة إجمالية تصل إلى 60 مليون جنيه، حيث انتهت الوزارة من إعادة تطويره على مساحة 27000 م2.

كان وزير النقل، أكد أن تطوير الميناء يأتى فى إطار خطة الدولة لرفع كفاءة الموانئ البرية وتقديم أفضل خدمة للقادمين والمغادرين من خلالها، ولتعبر عن مكانة مصر الحضارية فى محيطها العالمى، خاصة أن ميناء طابا البرى يعد بوابة مصر الشرقية للمناطق السياحية فى مدن (شرم الشيخ – دهب – نويبع).