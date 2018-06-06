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وزير النقل يعلن فوز 8 تحالفات بالتأهيل الفنى لإنشاء أول ميناء جاف بـ 6 أكتوبر

الأربعاء، 06 يونيو 2018 11:32 ص
وزير النقل يعلن فوز 8 تحالفات بالتأهيل الفنى لإنشاء أول ميناء جاف بـ 6 أكتوبر الدكتور هشام عرفات وزير النقل
كتب رضا حبيشى
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أعلن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، فوز 8 تحالفات مصرية وأجنبية بالمناقصة العامة، التى طرحتها الوزارة لتحديد المؤهلين فنيا لإنشاء أول ميناء جاف فى مصر بمدنية 6 أكتوبر، لافتا إلى أنه بناء على الدعوة للتأهيل المسبق لإنشاء أول ميناء جاف قامت الشركات والتحالفات المهتمة بالتقدم بطلبات التأهيل المسبق للتأهيل للدخول فى منافسة للفوز بعقد مشاركة وفقاً لاحكام قانون رقم 67 لسنة 2010 لتصميم وتمويل وبناء وتجهيز وتشغيل وصيانة واستغلال الميناء الجاف بـ 6 أكتوبر.

وأضاف وزير النقل وفق بيان صحفى أنه بعد مراجعة وفحص المستندات المقدمة من الشركات والتحالفات تم تحديد التحالفات المؤهلة على النحو التالى: (تحالف كونكور – بي أس أيه – حسن علام  - تحالف الشركة القابضة للنقل البحري والبري – موانئ دبي العالمية - تحالف السويدي اليكتريك – شنكر ايجيب – ثري ايه انترناشيونال)، لافتا إلى أنه جارى حالياً الانتهاء من إعداد كراسة الشروط الخاصة بإنشاء أول ميناء جاف فى مصر  بنظام المشاركة مع القطاع الخاص ضمن خطة  وزارة النقل لإنشاء منظومة لوجستية متكاملة لخدمة التجارة العالمية والتجارة الداخلية.

وأشار اللواء فؤاد عثمان، رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة أن إنشاء الميناء الجاف فى مدينة 6 أكتوبر سيكون على مساحة 100 فدان، وسيعقب ذلك طرح لإنشاء مركز لوجستى على مساحة 300 فدان للتكامل مع الميناء الجاف، مشيرا إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ 100 مليون دولار للميناء الجاف، مشيرا إلى أن  المشروع  يهدف إلى تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ على شبكة الطرق، وتقليل تكلفة التشغيل والصيانة، عن طريق زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، وخدمة التجارة الخارجية وزيادة طاقات الموانئ البحرية بما يحقق زيادة فى الناتج القومى والحد من البطالة وتحسين موقف ميزان المدفوعات.


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