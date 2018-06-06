وزير الكهرباء يجتمع برئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمتابعة دعم شبكة الصعيد

كتبت رحمة رمضان

اجتمع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، مع المهندس جمال عبد الرحيم رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء وعدد من قيادات الوزارة لمتابعة ما تم الوصول إليه فى تنفيذ خطط التطوير فى الشركة لتدعيم شبكة النقل على مستوى الجمهورية، خاصة فى الصعيد والاستعداد لفصل الصيف.

وأكد شاكر، فى بيان له اليوم، على ضرورة التأكد من جاهزية المهمات الكهربائية والتأكد من تشغيلها وعمل الصيانة الكاملة لها للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية، موكدا على ضرورة الاهتمام بقطاعات التفتيش ومراقبة الجودة للمرور على المهمات والتأكد من تنفيذ خطط التطوير فى هذه المناطق بأعلى مقاييس الجودة.

الجدير بالذكر أن تدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية يعتبر أحد التحديات التى تواجه القطاع، لتفريغ القدرات الكهربائية الكبيرة المتوقع إنتاجها من محطات التوليد المزمع إنشاؤها حيث يتم العمل على إنشاء شبكة موازية على الجهود الفائقة والعالية في ضوء تطوير شبكة نقل الكهرباء حيث قام القطاع بتنفيذ خطط طموحة اعتباراً من العام المالى 2016/2017 حتى نهاية العام الحالى بإجمالى تكلفة استثمارية تتخطى 18 مليار جنيه تشارك في تنفيذها شركات مصرية وأجنبية.