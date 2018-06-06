video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 06 يونيو 2018 03:28 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الكهرباء يجتمع برئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمتابعة دعم شبكة الصعيد

الأربعاء، 06 يونيو 2018 02:04 م
وزير الكهرباء يجتمع برئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمتابعة دعم شبكة الصعيد الدكتور محمد شاكر وزير لكهرباء
كتبت رحمة رمضان
إضافة تعليق

اجتمع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، مع المهندس جمال عبد الرحيم رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء وعدد من قيادات الوزارة لمتابعة ما تم الوصول إليه فى تنفيذ خطط التطوير فى الشركة لتدعيم شبكة النقل على مستوى الجمهورية، خاصة فى الصعيد والاستعداد لفصل الصيف.

وأكد شاكر، فى بيان له اليوم، على ضرورة التأكد من جاهزية المهمات الكهربائية والتأكد من تشغيلها وعمل الصيانة الكاملة لها للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية، موكدا على ضرورة الاهتمام بقطاعات التفتيش ومراقبة الجودة للمرور على المهمات والتأكد من تنفيذ خطط التطوير فى هذه المناطق بأعلى مقاييس الجودة.

 الجدير بالذكر أن تدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية يعتبر أحد التحديات التى تواجه القطاع، لتفريغ القدرات الكهربائية الكبيرة المتوقع إنتاجها من محطات التوليد المزمع إنشاؤها حيث يتم العمل على إنشاء شبكة موازية على الجهود الفائقة والعالية في ضوء تطوير شبكة نقل الكهرباء حيث قام القطاع بتنفيذ خطط طموحة اعتباراً من العام المالى 2016/2017 حتى نهاية العام الحالى  بإجمالى تكلفة استثمارية تتخطى 18 مليار جنيه تشارك في تنفيذها شركات مصرية وأجنبية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هيئة المحطات النووية بوزارة الكهرباء تعلن حاجتها لشغل 73 وظيفة جديدة

وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": بدأنا فى تحصيل 27 مليار جنيه مديونية الجهات الحكومية.. ولا تهاون فى تحصيل المستحقات.. محمد شاكر: نتواصل مع الوزراء لتسوية المديونيات.. و يؤكد: فصل التيار حال عدم سداد الفواتير

الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

شبكة النقل




لا تفوتك
"دفاع البرلمان": عزمى بشاره أداة إعلامية بيد قطر لتنفيذ أجندات تدعم الإرهاب

"دفاع البرلمان": عزمى بشاره أداة إعلامية بيد قطر لتنفيذ أجندات تدعم الإرهاب

سواريز: منتخب مصر المنافس الأقوى لنا فى المجموعة الأولى

سواريز: منتخب مصر المنافس الأقوى لنا فى المجموعة الأولى

دفتر أحوال المواطن.. استغاثة أهالى قرية مشال بالغربية من حرق القمامة.. قارئ ينوه عن تغيب طفل بمركز أبو كبير بالشرقية منذ 4 أيام.. وأهالى الجزيرة المستجدة بسوهاج يطالبون بـ"عبارة" ومدرسة ومحطة مياه

دفتر أحوال المواطن.. استغاثة أهالى قرية مشال بالغربية من حرق القمامة.. قارئ ينوه عن تغيب طفل بمركز أبو كبير بالشرقية منذ 4 أيام.. وأهالى الجزيرة المستجدة بسوهاج يطالبون بـ"عبارة" ومدرسة ومحطة مياه

حصاد عام من المقاطعة العربية.. الدوحة باعت الجماعة الإرهابية و زلة لسان فضحت وزير خارجيتها.. قنوات الجماعة فى تركيا فى خدمة قطر وقيادتها.. ومحمد بن عبد الرحمن وصف الاخوان بالتطرف ..ومسئول قطرى تبرأ منهم

حصاد عام من المقاطعة العربية.. الدوحة باعت الجماعة الإرهابية و زلة لسان فضحت وزير خارجيتها.. قنوات الجماعة فى تركيا فى خدمة قطر وقيادتها.. ومحمد بن عبد الرحمن وصف الاخوان بالتطرف ..ومسئول قطرى تبرأ منهم

موعد مباراة مصر وبلجيكا والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر وبلجيكا والقنوات الناقلة

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة