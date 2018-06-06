وزير الطيران يقرر صرف 800 جنيه للعاملين بالوزارة بمناسبة عيد الفطر

كتبت رحاب نبيل

قرر شريف فتحى وزير الطيران المدني، صرف 800 جنيه خالصة الضرائب للعاملين بالوزارة والشركات التابعة بمناسبة عيد الفطر.

ووجه وزير الطيران للعاملين الشكر بقطاع الطيران، على جهودهم المبذولة، وهنأهم بعيد الفطر المبارك.