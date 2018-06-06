الرئيسية تقارير مصرية وزير الطيران يقرر صرف 800 جنيه للعاملين بالوزارة بمناسبة عيد الفطر الأربعاء، 06 يونيو 2018 06:37 م شريف فتحي كتبت رحاب نبيل إضافة تعليق قرر شريف فتحى وزير الطيران المدني، صرف 800 جنيه خالصة الضرائب للعاملين بالوزارة والشركات التابعة بمناسبة عيد الفطر. ووجه وزير الطيران للعاملين الشكر بقطاع الطيران، على جهودهم المبذولة، وهنأهم بعيد الفطر المبارك. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. المطار يجرى عملية صيانة على 34 بوابة داخل صالة 1 الأسبوع المقبل إلغاء إقلاع 3 رحلات إضافية للخطوط السعودية بمطار القاهرة وزير الطيران عيد الفطر شريف فتحي "دفاع البرلمان": عزمى بشاره أداة إعلامية بيد قطر لتنفيذ أجندات تدعم الإرهاب سواريز: منتخب مصر المنافس الأقوى لنا فى المجموعة الأولى دفتر أحوال المواطن.. استغاثة أهالى قرية مشال بالغربية من حرق القمامة.. قارئ ينوه عن تغيب طفل بمركز أبو كبير بالشرقية منذ 4 أيام.. وأهالى الجزيرة المستجدة بسوهاج يطالبون بـ"عبارة" ومدرسة ومحطة مياه حصاد عام من المقاطعة العربية.. الدوحة باعت الجماعة الإرهابية و زلة لسان فضحت وزير خارجيتها.. قنوات الجماعة فى تركيا فى خدمة قطر وقيادتها.. ومحمد بن عبد الرحمن وصف الاخوان بالتطرف ..ومسئول قطرى تبرأ منهم موعد مباراة مصر وبلجيكا والقنوات الناقلة التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة