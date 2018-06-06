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وزير الدفاع يتناول الإفطار مع مقاتلى الجيش الثالث والمنطقة الجنوبية

الأربعاء، 06 يونيو 2018 04:49 م
وزير الدفاع يتناول الإفطار مع مقاتلى الجيش الثالث والمنطقة الجنوبية الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
كتب زكًى القاضى
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شارك الفريق أول  صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الضباط والصف والصناع العسكريين والجنود من مقاتلى الجيش الثالث الميدانى وقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب والمنطقة الجنوبية العسكرية ورجال الوحدات الخاصة من الصاعقة والمظلات وعدد من أعضاء هيئة تدريس وطلبة معهد ضباط الصف المعلمين تناول وجبة الإفطار فى شهر رمضان المبارك، والذى يأتى فى إطار لقاءاته المستمرة مع رجال القوات المسلحة والوقوف على الحالة المعنوية والقتالية للمقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التى ترتبط بالقوات المسلحة ودورها فى حماية الأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات .

استهل القائد العام لقاءاته بالوقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم الذكية دفاعاً عن أمن مصر وسلامتها .

ونقل القائد العام تحية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال القوات المسلحة وتقديره لما يبذلوه من جهود وتضحيات للحفاظ على امن الوطن واستقراره والإصرار على إقتلاع جذور الإرهاب . 

وأكد القائد العام أن القوات المسلحة ماضية فى التصدى بكل حسم لأى محاولات تستهدف المساس بأمن مصر القومى ، وأن رجال القوات المسلحة أقسموا على تأمين وحماية الوطن وسلامة أراضيه ضد كافة المخاطر والتحديات .

وأشاد بالعقيدة القتالية التى ينتهجها أبطال القوات المسلحة فى تنفيذ كافة المهام المكلفون بها بكل تفانى وإخلاص، وأشار القائد العام إلى النجاحات التى حققتها العملية الشاملة " سيناء 2018" مؤكداً على الإستمرار بكل قوة وعزم لدحر جذور الإرهاب بشمال سيناء  .

موضحاً أن القوات المسلحة تزداد يوماً بعد يوم قدرة وجاهزية على تأمين وحماية الدولة ، بما وصلت إليه التشكيلات والوحدات من روح قتالية ومعنوية وقدرة عالية على تنفيذ كافة المهام ، مشيراً إلى أن الفرد المقاتل المحترف هو الثروة الحقيقية للقوات المسلحة وركيزتها الأساسية ، مؤكداً أنهم خير أجناد الأرض وأنهم سيظلوا أوفياء للمهام والمسئوليات التى كلفهم بها الشعب للدفاع عن أمنه وإستقراره .

حضر اللقاءات الفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

 

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