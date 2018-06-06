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الأربعاء، 06 يونيو 2018 04:09 ص
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وزير التنمية المحلية الأسبق: تقييم أداء المحافظين يحدد موقف استمرارهم

الأربعاء، 06 يونيو 2018 04:00 ص
وزير التنمية المحلية الأسبق: تقييم أداء المحافظين يحدد موقف استمرارهم وزير التنمية المحلية الأسبق
كتب محمود عثمان
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قال المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية الأسبق، أن الكفاءة والنزاهة وطهارة اليد هى المعايير الأساسية فى اختيار المحافظين الجدد لأداء مهام عملهم الموكلة إليهم فى كل محافظة وهو ما يتم التأكد منه قبل ترشحيهم لتولى ذلك المنصب.

 

وأضاف وزير التنمية المحلية الأسبق فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن عدم التجديد للمحافظ من عدمه فى أى حركة لتغيير المحافظين يحددها عدة عوامل، أولها تقارير الأجهزة الرقابية عن المحافظ وأدائه، مشيرا إلى أن أى تقصير فى العمل أو حال وجود شبهة أو عدم وجود متابعة جادة من المحافظ لشئون المحافظة ومدنها ومراكزها فذلك يؤدى إلى استبعاده.

 

وأشار وزير التنمية المحلية السابق، أنه عند وضع الترشيحات لوزراء التنمية المحلية الجدد، فيتم اللجوء إلى الأجهزة الرقابية للتأكد من نزاهة يدهم حتى يشغلوا المنصب، موضحا أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى نص على استمرار جميع المحافظين ونوابهم فى مباشرة مهام وأعمال مناصبهم إلى حين صدور قرار بتعيين المحافظين الجدد ونوابهم، يؤجل صدور حركة المحافظين كى تكون خلال عدة أسابيع وليس خلال الأيام القادمة.

 


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