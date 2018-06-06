وزير التعليم يعتمد نتيجة امتحان شهادة الدراسات التخصصية لتعليم المكفوفين

كتب محمود طه حسين

اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أمس، نتيجة امتحان شهادة الدراسات التخصصية فى تربية وتعليم المكفوفين وضعاف البصر للعام الدراسى 2018، بناء علي المذكرة المعروضة من الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان.

كما صرحت الدكتورة إنجى مشهور مستشار الوزير للإحتياجات الخاصة، أن هذه البعثة تقام سنويًا بنًاء على القرار الوزاري رقم (189) لسنة 1972.

وأشارت الدكتورة هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة إلى أنه تقدم هذا العام 31 طالبًا وطالبة من المعلمين العاملين بمدارس التعليم العام والتربية الخاصة، موضحةً أن عدد الناجحين 30 طالبًا/طالبةً، والنسبة المئوية للنتيجة 96٪.

وأشار حسام العربي مدير إدارة التربية البصرية إلى أن المركز النموذجى لرعاية وتوجيه المكفوفين التابع لوزارة التضامن يتكفل بنفقات هذه البعثة طبقًا للبروتوكول المبرم والموضح بالقرار الوزارى.

وقال الدكتور أحمد آدم مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة: إن هذه البعثة تعمل على تأهيل المعلم، وتمنحه شهادة التخصص والخبرة في تعليم المكفوفين وضعاف البصر بمدارس التربية الخاصة.

وأضاف آدم أن أوائل البعثة لهذا العام كالآتى:

الأول : أسماء صادق مديرية التربية والتعليم بالمنوفية.

الثاني : سلفيا شوقي مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

الثالث: سمر إسماعيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

الرابع: هاني الطيب مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية.

الرابع مكرر: هناء علي مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

الخامس: أحمد محمد الهادي مديرية بالقليوبية.