وزير التجارة يبحث مع مدير بنك التنمية الأفريقى المشروعات المستقبلية بمصر

كتب إسلام سعيد

أكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، على الدور الهام لبنك التنمية الأفريقى فى دعم منظومة تسهيل مناخ الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد القومى والتوسع فى مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مشروعات جديدة للبنك فى السوق المصرى فى مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والتصنيع الزراعى والمشروعات الصناعية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الوزير مع مالينى بلومبرج المدير الجديد لبنك التنمية الأفريقى فى مصر والذى حضرته الدكتورة شيرين الصباغ الوكيل الدائم لوزارة التجارة والصناعة، وداليا سالم مساعد وزير التجارة والصناعة للتعاون الدولى.

وأشار الوزير أن البنك يسعى خلال المرحلة الحالية إلى تعزيز التعاون المشترك مع الحكومة والقطاع الخاص فى مصر بمجالات تطوير السياسات وترفيق المناطق الصناعية وتنمية أسواق المال وتعزيز المهارات، لافتا إلى أن البنك يدرس حاليا الاحتياجات التمويلية لعدد كبير من المشروعات الاستثمارية فى مصر بعدد من المجالات كما يدرس أيضا ضخ استثمارات جديدة بمشروعات تنمية محور قناة السويس.

ولفت قابيل إلى إمكانية إقامة مشروعات تعاون مشترك بين البنك والمستثمرين المصريين بدول القارة الأفريقية خاصة بدول الكوميسا ودول وسط وغرب أفريقيا.

وأضاف أن مشروع "النمو الأخضر" والخاص بإدارة المخلفات الصناعية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال فى مصر والذى يموله بنك التنمية الأفريقى بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار ويعد أحد مشروعات التعاون الهامة بين البنك والوزارة.

وأوضح أن المشروع يستهدف توفير الدعم للشركات الناشئة التى تعمل فى مجال إدارة المخلفات فى كافة أنحاء الجمهورية ويستهدف المساهمة فى توفير موارد لزيادة القيمة المضافة للصناعات المحلية مثل أنواع الوقود البديل، والأسمدة العضوية، والمواد الأولية للصناعة، والمنتجات الاستهلاكية، إلى جانب تعزيز التكامل بين الحلول الجديدة والمبتكرة فى سلاسل القيمة للشركات الصناعية، وإدخال المنتجات المعاد تدويرها فى أسواق استهلاكية، وزيادة دعم القطاعين الخاص والعام بهدف تطوير قطاع إدارة المخلفات.

وتابع قابيل، أن الوزارة تدرس المشاركة فى منتدى التنمية الأفريقى ينظمه البنك بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا خلال الفترة من 7 – 9 نوفمبر المقبل بمشاركة عدد كبير من المؤسسات التمويلية الأفريقية والآسيوية لاستعراض فرص الاستثمار والتعاون بدول القارة الأفريقية.

ومن جانبها أشارت مالينى بلومبرج المدير لبنك التنمية الأفريقى فى مصر، إلى حرص البنك على توسيع برامج التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص فى مصر خلال المرحلة الحالية، لافتة إلى أن البنك يسعى دائما للقيام بدور فاعل فى منظومة تحسين مناخ الأعمال التى تتبناها الحكومة المصرية حاليا.

وقالت إن البنك سيوفر هذا العام برامج تمويلية ضخمة لتمويل عدد كبير من المشروعات الاستثمارية فى مصر، مشيرة إلى أن البنك يسعى للتوسع فى برامج تمويل مشروعات القطاع الخاص خاصة وأن 90% من محفظة التمويل بالبنك موجهة للمشروعات الحكومية.

وأوضحت بلومبرج أن البنك يعمل حاليا فى مصر بعدد من المشروعات الكبرى فى مجالات الطاقة والطاقة الشمسية والصرف الصحى والاقتصاد والحوكمة المالية وتنمية سوق رأس المال المحلى وبناء القدرات الإحصائية وبرامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى مشروعات تنمية الثروة البشرية.